『【送料無料】BEAMS ビームスのダウンジャケット Lサイズ ネイビー 紺【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月11日 11時 01分に出品され05月11日 11時 01分に終了予定です。即決価格は7,940円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BEAMS 【ビームス】のダウンジャケット！



【カラー】ネイビー

【サイズ】

身幅59㎝、着丈73,5㎝、肩幅47㎝、袖丈67㎝

【素材】

ダウン80%、フェザー20%



他にも多数出品しておりますので、宜しければ是非ご覧ください！



121722 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ビームス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【送料無料】BEAMS

ビームスのダウンジャケット

Lサイズ ネイビー 紺