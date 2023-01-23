『マッキントッシュ コート ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 16時 06分に出品され03月26日 16時 06分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 季節感···春、秋

マッキントッシュフィロソフィーのボンディングコートのWELLINGTON(ウェリントン)です。

カラーはダークネイビー

3度着用してますが都度クリーニングに出している為、目立った汚れやキズ等なし



購入後すぐに異動がありスーツを着なくなった為、出品いたします。



質問、要望等コメントお待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: マッキントッシュフィロソフィー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マッキントッシュ コート ネイビー