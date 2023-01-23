『MONCLER モンクレール ダウン ベルト付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 06時 10分に出品され05月02日 06時 10分に終了予定です。即決価格は70,200円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MONCLERモンクレールのダウンになります。

ベルト付きでフードはジップで取り外し可能です。

ベルトなしでも可愛く着て頂けます。

チャックを上までしめて着て頂いても可愛いく、首元まで暖かいです。

人と被らないデザインです。



数回の使用で美品になります。

子供が産まれブランドの洋服を着なくなったため

綺麗なうちにお譲りできたらと思います。

クリーニングした際コミックタグに若干のほつれがあります。



モンクレール正規店で購入

国内正規品です。



サイズ0 （Sサイズ）になります。

総丈約62㎝

普段はS〜Mサイズを着用しています。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MONCLER

モンクレール

ダウン ベルト付き