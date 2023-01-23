『LOUIS VITTON ルイヴィトン マフラー スカーフ ダミエ ネイビー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 10分に出品され03月31日 09時 10分に終了予定です。即決価格は13,600円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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(値下げ交渉の際は具体的な金額をお願い致します。値下げ交渉後購入しない方、値下げできるか確認後検討する方はコメントお控えください。イタズラが多く、最悪ブロックさせていただきます。)



※ご覧頂きありがとうございます

下記内容をご確認の上お取引お願い致します。



※商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。





■商品説明

ルイヴィトンのマフラーになります◎



●カラー

ネイビー

(色味は主観になります。写真で判断ください。光によっても色が変わることを考慮ください。色が違う等での返品は一切受け付けません。)



●サイズ

縦160cm

横29.5cm



●箱・保存袋

無し



●状態

特に目立つ傷や汚れはございません◎

※保管時の匂いがついている場合がございます。



気になることがございましたらお気軽にコメントくださいませ◎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ LOUIS

VITTON

ルイヴィトン

マフラー スカーフ ダミエ ネイビー