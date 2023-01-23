『昭和精機工業 パネルヒーター RZ-250 250W 小型温室用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 23分に出品され03月10日 16時 23分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昭和精機工業 パネルヒーター RZ-250 250W 小型温室用の出品です。これからの季節いかがでしょうか。よろしくお願いします。簡易梱包で発送致します。





【効率的な加熱】

このパネルヒーターは250Wの出力を持ち、小型温室の植物を優しく温めるために設計されています。特に寒い季節において、植物の成長を促進するための理想的な選択です。



【コンパクトなデザイン】

高さ約25cmのコンパクトなサイズで、狭いスペースにも簡単に設置できます。軽量で持ち運びも容易です。



【安全性と信頼性】

取扱説明書が付属しており、使用方法が明確です。安全に使用できる設計が施されています。



- ブランド: パネルヒーター

- 型番: RZ-250

- 電力: 250W

- 用途: 小型温室用

- 色: 赤/銀

- 付属品: 取扱説明書

- サイズ: 約25cm（高さ）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>園芸用品>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし