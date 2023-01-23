『美品 エルメス スカーフ カレ90 Doigts de Fee 妖精の指【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 18時 05分に出品され05月16日 18時 05分に終了予定です。即決価格は14,990円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中からご覧いただきありがとうございます(^^)

一点物で早い物勝ちです。



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#Chiquwa_Accessory



【エルメス カレ スカーフ】

エルメスのカレ90 Doigts de Fee 妖精の指 スカーフです。



可愛らしいデザインでどんな服に合わせても相性抜群♪



とても綺麗で人気の品です◎



カジュアルにフォーマルに使い回し抜群です！



【商品説明】

▼素材▼

シルク100%



▼実寸サイズ▼

約横90cm x 縦90cm



▼状態▼

未使用に近い状態です。



購入先

ヴィンテージブランドショップ購入、鑑定士による真贋鑑定をクリアした正規品のお品ですので、安心です。



気になる事等ありましたらお気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 美品

エルメス スカーフ カレ90 Doigts

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Fee 妖精の指