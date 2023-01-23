『banal chic bizarre スタジアムコート バナル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 11時 51分に出品され05月12日 11時 51分に終了予定です。即決価格は18,462円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



バナルシックビザール15ssのコレクションルックに着用されたアイテムです。

スタジャンとウールコートのディテールを併せ持った１着

です。



参考実寸

身幅 約56cm

着丈 約103cm（背部の最も長い所）

肩幅 ラグランの為計測不可

袖丈 約75cm（首元から最も長い所）

素人寸法の為多少の誤差はご了承下さい。



参考定価 63800円＋税

数回のみ着用の極美品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: バナルシックビザール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ banal

chic

bizarre

スタジアムコート バナル