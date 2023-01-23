『H BEAUTY&YOUTH22AWストールチェックシャツカシミア【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 07時 25分に出品され03月30日 07時 25分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 H BEAUTY & YOUTH 22AW

品名：H STOLE CHK CARRE SHIRT



ストールチェックシャツ



品番：1211-199-7860



定価 60500円



まるでカシミアのように柔らかな風合いのライトフランネル生地を使用したチェックシャツです。“スカーフやマフラーを身に纏った感覚で着られるシャツ”をデザインコンセプトに作成しています。



スカーフの端の縫製始末をシャツの前立てに応用した独創的なデザイン。ブラウンとクリームカラーのウインドウペンとケリーカラーのギンガムチェックの展開で、上質な風合いを噛みしめ、高揚感を得られる一枚です。



サイズ L

肩幅 63 身幅 77 袖丈 59 着丈 80



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ H

BEAUTY&YOUTH22AWストールチェックシャツカシミア