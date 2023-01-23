『【いー様専用】Kastane ハイネックフレアコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 08時 55分に出品され03月16日 08時 55分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【いー様専用となります】



●定価￥12,500



●ベルト付きのハイネックショートコート。着丈はミドルです。

首元と手首にベルト付きで、きちんと感ある印象にもなってかわいいです。ゆとりがあるので中にニットやスウェットを着ても着ぶくれしません。



●去年の12月に購入しましたが、結局着ないままになりそうなので出品しました。タグ無しです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: カスタネ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【いー様専用】Kastane

ハイネックフレアコート