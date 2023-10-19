『北海道 シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ 1泊2日ペアご宿泊招待券【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 22時 39分に出品され04月18日 22時 39分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 北海道シャトレーゼ

ガトーキングダムサッポロ



1泊朝食付きペア宿泊券です。

プール&温泉利用付き。



パンフレット、利用方法が記載された用紙を同封致します。



休前日及び一部期間の宿泊は追加料金がかかる場合がありますのでホームページで確認ください。



ご宿泊招待券でのご宿泊は電話での予約になります。



有効期間 2023/10/19 より6ヶ月



枚数···1枚



ジャンル···温泉



エリア···北海道 商品の情報 カテゴリー: チケット>>>株主優待券・割引券>>>宿泊券 商品の状態: 新品、未使用