『ポータブル電源 大容量 176000mAh/634Wh純正弦波50/60H対応【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 11時 52分に出品され04月18日 11時 52分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【圧倒的な大容量＆最大9台設備同時充電】本体容量は176000mAh/634whの大容量ポータブル電源、純正弦波AC出力は最大500wの機器に給電でき、幅広くの設備や端末に対応できます。ノートパソコン(41.4W)が約13回、スマホ(10Wh)が約63回、Switch(16Wh)が約40回、Goproは約107回充電できます。100VACコンセントは純正弦波を採用しており、電気クッカーなど500Wまでの家庭用機器に問題なく利用できます、直流炊飯器(110W)約4.5時間、ミニ冷蔵庫(60Ｗ)約10時間、電気毛布(60W)約10時間給電できます。また、非常用電源として台風、地震、停電など万が一の時心強い味方「仮面ライダー」になります。

【高い安全性でBMSを搭載＆PL保険加入済み】日本規格のPSE検査をはじめ、FCC、RoHS、MSDS、RoHS、UN38.3など世界基準の様々な安全規格、各類の認証を取得しており、またバッテリー内部に優れたBMS(バッテリーマネージメントシステム)を含めて7つの安全管理システムも搭載し、電池の電圧や温度を適切に管理し、過充電および過放電を防止し、過熱により爆発や発火がありません。大切なお客様に安心してご利用いただくために、ＰＬ保険加入済みで安心して使用できます。防災製品等推奨品マークを取得し、防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証され、災害時に有効に活用できます。本体の電源装置に左右2面に２つの冷却ファンが付いており、部品の温度上昇を制御することでより長持ちさせることができます。

【PD急速充電＆広い互換性＆Qi規格急速ワイヤレス充電】60W/PDType-Cポートを搭載し、ノートパソコンなどの末端にも直接給電できます。急速充電QC3.0USBポート(合計54W、それぞれ18W)三つ搭載し、普通のUSBポートより充電速度を2倍となります。10Wのワイヤレスチャージャーも搭載し、ポータブル電源の上に置くだけで充電可能です。iPhone 8以上のQi対応機種なら、急速な充電をスタートします。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>クーラーボックス・保冷剤 商品の状態: 新品、未使用 カラー: ブラック系/イエロー系

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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大容量

176000mAh/634Wh純正弦波50/60H対応