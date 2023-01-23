『【美品】ノースフェイス ロングスリーブグローブフィットクライムモック L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 15時 52分に出品され03月15日 15時 52分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスのニットです。

定価だと35,200円、実勢価格でも27,000円のお品物です。



家族から着用の機会がないとの事で譲り受けました。

レディースではありますが試着しました所、メンズ(175cm・65kg)でも着用できました。



【ブランド】

THE NORTH FACE

ノースフェイス



【品番】

NTW61901

ロングスリーブグローブフィットクライムモック



【サイズ】

Lサイズ

身丈:約63m

身幅:約49cm

裄丈:約80cm

裾幅:約41cm



【カラー】

ネイビー



【状態】

未使用に近い

見た所着用感もなく、毛玉などもございません。

とはいえ中古品である事をご理解の上、ご購入頂ければと存じます。



※商品特徴

人体のシルエットを立体的にとらえ、運動時における自由な着心地と同時に静止時の美しさにもこだわったホールガーメントのニットウエア、グローブフィット。

ボルダリングなどのクライミングシーンで活用できるモックネックのセーターです。

岩やパック、ロープなどとの摩擦を考慮し、引き裂きに強いスペクトラの芯にウールを巻き付けた高強度の糸を使用。

ワッフル状の編地で肌離れがよく、前腕部内側や裾などパックと干渉しやすい部分はフラットな編地にしています。

デイリーユースにもなじむカジュアルなデザインながら、ダイナミックな身体の動きを妨げず、高い耐久性を持った、クライミングに適した1着です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品】ノースフェイス ロングスリーブグローブフィットクライムモック L