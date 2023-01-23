『【新品未開封品 定価¥85,800】SINA COVA ダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 08時 05分に出品され04月08日 08時 05分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封の状態です。



■商品名

【公式】シナコバ （SINA COVA） クルージング ダウンジャケット 21213060

商品番号: 21213060560M

【SINA COVA 2022 Autumn & Winter Style Book】掲載商品

定価：¥85,800



■サイズ

Mサイズ

着丈：66cm

胸囲：116cm

肩幅：46cm

袖丈：63cm



■素材

ナイロン 100％

中綿：ダウン90％ フェザー10％



■生地

リップ



■色

イエロー ※白に近いです



■発送方法

・らくらくメルカリ便・ゆうゆうメルカリ便にて発送予定です。

・配送日時指定はできません。

・主に週末に対応させていただいておりますので少々お時間を頂く可能性がございます。



■その他

・保管場所にペットはいません。

・非喫煙者です、



その他気になる点がございましたらお気軽にご相談ください。



カラー···ホワイト



カラー···ホワイト,イエロー



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: シナコバ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品未開封品

定価¥85,800】SINA

COVA

ダウンジャケット