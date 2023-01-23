『Patagonia ダウンジャケット フード付き 緑【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 14時 30分に出品され03月08日 14時 30分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



パタゴニア ダウンジャケット

です。

サイズ M

色 緑



使用しないので出品させていただきます。

使用感、傷、汚れ等あります。

画像にてご確認お願いします。



ご検討よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Patagonia

ダウンジャケット

フード付き

緑