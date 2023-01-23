『ヘレンカミンスキー カゴバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 23時 56分に出品され03月27日 23時 56分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入しました。

夏は、日傘や羽織もの等々、お荷物が多いので、とても重宝します。

色 ナチュラルです。



レザーの持ち手で、高級感があります。

ラフィア素材。

中袋あり。



サイズ W上部分 47cm.

下部分 24cm.

H 34cm.

底 24cm.丸型



自宅保管にご理解頂ける方は検討宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヘレンカミンスキー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヘレンカミンスキー



カゴバッグ