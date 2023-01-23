『サルヴァトーレ フェラガモ バッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 03時 56分に出品され03月19日 03時 56分に終了予定です。即決価格は41,400円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハンドバッグ ショルダーバッグ



10回程の使用ですが、新品な程綺麗です。



落ち着いた綺麗なピンクで年齢問わず、どの季節の洋服にも合います。



皮は頑丈な素材ですので、傷も変形もしにくく、長く愛用できるバッグだと思います。





横29

縦20

マチ12

ショルダー100〜110まで調節可能になっています。

素人採寸です。誤差はご了承ください☆



写真のハンカチは付きませんが、スカーフやオシャレなハンカチを色々変えても違った印象になり楽しめると思います^_^



質問ありましたら、気軽にどうぞ。



158000円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ サルヴァトーレ

フェラガモ

バッグ