<amazon価格25000>ROGブランドゲーミングヘッドフォン【新年の贈り物】

『 ROGブランドゲーミングヘッドフォン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 17時 35分に出品され03月09日 17時 35分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 amazon価格25000円



美品、ほぼ新品（使用時間10分程度）



マイク部分は初期不良により付属していません。



（LED部分含む）動作確認は済。異常はなしです。



出品者は喫煙者、飲酒者で無いため、タバコと酒の匂いはしません。



ゲームしなくなったため、出品させていただきます。



（付属品）

本体

イヤーマフ（厚めのと、薄めの）

取り扱い説明書

USB-C→A変換ケーブル



ROG Delta White Edition



#ASUS





接続タイプ···有線

特徴···ノイズキャンセリング、ハイレゾ、リモコン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エイスース