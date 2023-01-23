『【ほぼ新品】NO ID. フライフロントハイカラーポンチョ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 11時 02分に出品され03月25日 11時 02分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着用回数1回のみ。



ブランド名：NO ID.(ノーアイディー)

商品名：フライフロントハイカラーポンチョ

品番：447006-526C

カラー：ブルーグリーン

状態：ほぼ新品同様。タグはありません。



サイズ/着丈 /裄丈/袖丈/裾幅 /

サイズONE/ 92/100cm / 82cm / 70cm / 200cm /

※※製造元提供。

素材：表地：ポリエステル57％ ウール31％ アクリル7％ レーヨン2％ ナイロン2％ コットン1％

裏地：ポリエステル100％



昨シーズン好評を博したフーデッドポンチョをアレンジ。

今季はネックラインをハイカラーで仕上げスマートなシルエットに変化。

ジャケットやシャツなど襟付きのアイテムとの組み合わせも相性の良いデザイン。

大振りなサイジングは重ね着もしやすく通常のコートでは出せないボリュームのあるアウター。

通常のポンチョと違い袖がついているのでバックパックも背負えるデイリーな使い方もできる都会的なモードの雰囲気を味わえるコートです。

厚みもしっかりとあり防寒性も充分に備えています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ノーアイディー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ほぼ新品】NO

ID.

フライフロントハイカラーポンチョ