『最終値下げ❕ URBAN RESEARCH DOORS GORE-TEX ダウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 13時 51分に出品され04月20日 13時 51分に終了予定です。即決価格は12,778円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 別注 Mizuno DOORS ダウンジャケット

価格：￥44,000

アーバンリサーチ ミズノ コラボ ダウン

サイズ L

総重量 : 約1015g(Lサイズ)

フード: あり 取り外しできます



【状態】

昨年の冬に購入しました。別のダウンを購入する予定なので出品します。

数回着用で、特に目立つダメージなどはありません。

これからの季節に最適です。



【快適な着心地】

ゆったりとしたフィット感があり、重ね着にも対応。寒い季節にぴったりのアイテムです。



【機能性】

[GORE-TEX INFINIUM]、Mizunoの独自素材 [ブレスサーモ] [リフレクションギア]の3つを搭載。

①GORE-TEX INFINIUM

水は通さず湿気は通すという防水性・透湿性に優れた[GORE-TEX]から生まれた快適性を追求した、柔らかな素材。

②ブレスサーモ

1994年にあった世界的な大会のスキーのナショナルチームに提供するウエアに使った素材。湿気を吸ってそれを熱エネルギーに変えて発熱してくれる。

③リフレクションギア

薄い芯地にアルミニウム薄膜を特殊コーティングした素材で、輻射熱により衣服内の空気をあたためてくれる。



【ディテール】

・取り外し可能な立体的なフード。あごまですっぽり隠し、風の侵入を防ぐ。取り外した後の釦は隠せます。

・フロント左右に大容量のポケットを2つ、胸には小さなポケットを装備。

・ダブルジップ仕様で、比翼仕様ですっきりとした印象に。

・袖はゴムとスナップ釦の二重仕様で冷気の侵入を防いでくれます。

・裾のスピンドルでシルエットの調整も可能に。



※商品の特性上、縫い目部分からダウンやフェザー、中綿などの詰め物が出ることがありますので、ご注意ください。

※商品画像は、光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

※商品の色味は、商品単体の画像をご参照ください



■商品説明

日本を代表するスポーツメーカー"Mizuno"とタッグを組んだダウンジャケット。

革新的な製品を次々と発表する大阪発のスポーツメーカー"Mizuno"と共同製作したダウンジャケットが登場。スポーツ製品を手掛ける同ブランドならではのハイスペックな仕上がりに。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最終値下げ❕

URBAN

RESEARCH

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GORE-TEX

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