『ラルフローレン ビンテージ スウィングトップ ダウンジャケット M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 06時 52分に出品され03月11日 06時 52分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

80~90年代ヴィンテージラルフローレンのスウィングトップタイプのダウンジャケットになります。

濃いめのベージュでこれからの季節にピッタリなアイテムです。



中綿には羽毛が使用されており背面のバックヨークしかりディテールにも拘った豪華な作りとなっております。



裾や袖口のリブの伸びも少なくしっかりしております。



中々見ないプレミアムなアイテムではないでしょうか。



170cm 73kgでジャストサイズです。





【状態】

気にならない程度の多少の擦れなどありますが

当時ものとしては良好な状態と言えます。



素材表記のタグにネームがはいっています。





【カラー】

ベージュ



【サイズ】

M





肩幅：-cm

身幅：62cm

着丈：60cm





※ 素人検品の為、見過ごしのダメージなどが

ある場合があります。何卒ご理解のほう宜

しくお願いたします。











ビンテージ ハリントンジャケット ドリズラージャケット ポロラルフローレン RRL g9 ダウン 希少 ノームコア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ ラルフローレン

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M