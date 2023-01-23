『希少 チャンピオン ダウンジャケット 肉厚 ビッグロゴ 刺繍ロゴ ヌプシ XL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 20時 30分に出品され04月07日 20時 30分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◇アイテム

チャンピオン championメンズ レディース ダウンコート ダウンジャケット フード ブラック 黒無地 古着 90s アウトドアヌプシXLサイズ Lサイズ 大きいサイズ



◇ ブランド

チャンピオン

champion



◇ コンディション

目立った汚れなどなく、まだまだお使いになられます！

※商品の状態は主観になります

素人の目線になりますので細かい部分での見落としがある場合もございます

中古ということをご理解ください



◇ サイズ

xlarge

Xラージ

XLサイズ

Lサイズ

◇ 実採寸

肩幅 45cm

袖丈 75cm

身幅 58cm

着丈 71cm



※ 平置きで採寸いたしました。素人の採寸ですので

多少の誤差はご了承をお願い致します



◇ カラー

黒

ブラック



◇ 素材

表地:ナイロン100%

中綿:ダウン55%

フェザー45%



⌘ 購入前にご確認ください ⌘



・状態につきましては画像やコメントにてご確認をお願いいたします。



・折りたたんで小さく梱包して発送いたします

素材によりシワになる事があります



・撮影時の状況や、機種等により、実際の色味と誤差がでる場合がありますので、ご了承ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

チャンピオン

ダウンジャケット

肉厚

ビッグロゴ

刺繍ロゴ

ヌプシ

XL