『稀少 XXL リバーシブル ヌプシ NIKE 00S ダウン ネイビー×白【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 15時 56分に出品され03月14日 15時 56分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

稀少 XXL NIKE リバーシブル ヌプシ

ホワイト×ネイビー ナイキ 90S 00S

ダウンジャケット



○状態

写真14枚目若干汚れ有

他に目立つ様な傷、汚れ御座いません。



稀少なXXLサイズと明らかにヌプシと言える

ボリューム感、そしてリバーシブル

冬に向けて是非オススメ致します。



○サイズ

肩幅63

身幅60

袖丈60

着丈66



○購入先

大手リサイクルショップ



○備考

古着になりますので

御理解ある方のみ御購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 稀少

XXL

リバーシブル ヌプシ NIKE 00S

ダウン ネイビー×白