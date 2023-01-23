『ノースフェイス ウィンドストッパー カーディガン ダウン【中古品】 Mサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 16時 52分に出品され03月19日 16時 52分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品の状態：



•使用感はありますが、大きなダメージはなくまだまだご使用いただけます。

•カーディガンタイプのダウンジャケットで、軽くて暖かい着心地です。



■サイズ：

・ Mサイズ

•着丈: 約57cm

•肩幅: 約35cm

•身幅: 約45cm

•袖丈: 約54cm



■色・素材：



•色: 画像をご参照ください

•素材: PERTEX®素材を使用したウィンドストッパー機能付き



■特記事項：



•前面にポケットが2つあります。

•軽量で保温性に優れたデザイン。



■発送について：



•丁寧に梱包して発送いたします。

•発送は購入確定後、2日以内に行います。



気軽に羽織れるダウンカーディガンは秋から春先にかけて重宝します。アウトドアはもちろん、タウンユースにもおすすめの一着です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

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カーディガン

ダウン【中古品】

Mサイズ