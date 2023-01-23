『【お値下げ中】AKASO BRAVE 7 アクションカメラ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 15時 32分に出品され03月27日 15時 32分に終了予定です。即決価格は10,868円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デュアルスクリーン】

BRAVE 7は、前面と背面の両方にスクリーンを搭載しており、撮影中の確認が容易です。



【防水性能】

防水機能を備えており、アウトドアでの使用にも最適です。水中での撮影も可能です。



【豊富な付属品】

多様なマウントやアクセサリーが付属しており、様々なシーンでの撮影に対応できます。



- モデル名: BRAVE 7

- 防水機能: あり

- 付属品: マウント、ストラップ、説明書、その他アクセサリー

- デュアルスクリーン: あり

- ブランド名: AKASO



ご覧いただきありがとうございます。

2024年10月に新品購入し開封しましたが、一度も使用しておりません。付属品等全て揃っております。



翌日までに発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アカソ