『【新品未使用タグ付き】 BUZZ RICKSONS バズリクソンズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 03時 31分に出品され05月07日 03時 31分に終了予定です。即決価格は22,850円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Buzz Ricksons[バズリクソンズ] LOCKHEED MARTIN スカンクワークス BR13622



●サイズ M



定価 52,800円



●状態

新品未使用ですので、もちろん綺麗な状態です。

未開封のため、状態が気になる方はコメントくださいませ。



値下げ交渉受け付けていますので気軽にコメントください❗️



◆商品説明◆

バズリクソンズはアメリカ航空機産業の雄であるロッキード・スカンクワークスと２００２年以降、夢の競演を果たし続けてきた。そのスカンクワークスのクルーユニフォームの製作依頼が舞い込んできた話は記憶に新しく、航空機産業の頂点に立つスカンクワークスがバズリクソンズの物作りのレベルの高さとディティールへのこだわりに深い感銘を受けたからであった。スカンクワークスという組織はロッキードマーチン社の中枢であり、延べ１２万人の社員を擁す関連１７企業の中で最も優れたエリートが集まる頭脳集団である。

拡張式寒冷地被服システムであるECWCS（エクワックス）は、マサチューセッツ州にあるアメリカ陸軍ナティック研究・開発・技術センターによって、M-65フィールドジャケットの後継モデルとして1986年に開発されたパーカーの決定版である。アメリカ軍の寒冷地における環境において、20種類の衣服・手袋・帽子及び靴などの組み合わせで使用される。大きなフードとライニングにも大容量のポケットを持つパーカーは、ジッパーと７つのドットボタンで開閉し、袖口はベルクロで自由に調整可能で、風の侵入を防ぐ設計が施されている。このECWCSは、軽量のパイルを使用することで保温性を確保した独自のカスタムモデルである。

商品番号 BR13622



新品未使用の自宅長期保管品となります。



神経質な方や完璧を求める方のご購入はご遠慮下さい。





ジップ・ボタン···ジップアップ





カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用タグ付き】

BUZZ

RICKSONS

バズリクソンズ