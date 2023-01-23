『Dries Van Noten ロングコート【お歳暮】』はヤフオクでから05月07日 04時 04分に出品され05月07日 04時 04分に終了予定です。即決価格は15,600円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドリスヴァンノッテンのロングコートです。

モードな雰囲気があり、コレクションのように別のコートの下にレイヤードしてもかっこよいかと思います。

マルジェラやマルニなど好きな方にぴったりかと思います。

これからの季節によいかと思いますので、是非いかがでしょうか。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ドリスヴァンノッテン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Dries

Van

Noten

ロングコート