『美品 ノースフェイス ダウンジャケット マウンテンパーカ 2way ライナー付き【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 17時 48分に出品され04月19日 17時 48分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス のマウンテンダウンパーカーです。



美品かつ珍しい品で、他の人と被らないと思います。

ライナーなので、冬以外はダウンは取り外して春、秋も使えます。



色はカーキ（？）ですが、選択項目になかったためグリーンにしています。

ほぼ実物は写真通りだと思います。



美品だと思いますがあくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。



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#チャムス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 ノースフェイス

ダウンジャケット マウンテンパーカ 2way

ライナー付き