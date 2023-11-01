『スタンダードサプライ EFFECTブリーフパック ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 12時 28分に出品され03月03日 12時 28分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023/11購入のほぼ未使用状態です。

人気のため現在品切れて入手困難商品です。

スタンダードサプライらしいシンプルでミニマルなデザインと使いやすさが両立したブリーフタイプのリュックです。

ショルダーをしまってブリーフケーススタイルにもなります。



二子玉川店オリジナルのナイロントートバッグをお付けします。



仕様について



手の負担を軽減する為に、ハンドルは手に馴染みやすいグローブレザーで巻いています。

ショルダー部分には肩への負担を軽減できるよう、クッション材を入れています。

前側スペースの背面側には縦横どちらでも使いやすいようレイアウトした仕切りポケットやキーフックを付けています。

後側スペースの前面側にはファスナーポケット、背面側には13インチのPCやタブレットなどが収納できるクッション材が前後に入ったスリットポケットを付けています。また口元はマジックテープで留められます。

バックパック用のショルダーは背面に収納する事ができます。



素材について



本体には610d（デニール）のポリエステルCORDURAを使用しています。表面には撥水、汚れの付きにくいテフロン加工、裏側はウレタンコーティング加工を施しています。

背面には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

裏地の一部には420d（デニール）のナイロンにアクリル加工を施した素材を使用しています。

裏地の一部にはナイロンメッシュ素材を使用しています。

YKKの止水ファスナーを使用しています。

付属には牛革を使用しています。

ハンドル部分には、野球のグローブで使用される、グローブレザーの牛革を使用しています。



サイズ

W420×H310×D150

持ち手長さ：約230

重量：約765g

容量：19ℓ



素材

本体生地：ポリエステル 100％

裏加工：ウレタンコーティング

部分使い：牛革



原産国

日本製



カラー...ブラック



シーン/種類...タウンユース(普段使い)



容量...10〜19L 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: スタンダードサプライ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ スタンダードサプライ EFFECTブリーフパック ブラック