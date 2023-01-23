『USA Timberland ウールチェックコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 10時 53分に出品され04月23日 10時 53分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 USA 製 ティンバーランドのコート

状態よく良い色味です。





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size : M

color :

material:cotton wool





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着丈 85

身幅 63



コンディション：普通

ダメージ : 無し



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古着の商品になりますので、状態に神経質なお客座に関しましては、ご利用をご遠慮願います様お願い致します。



撮影時の光の環境やご使用のモニターによって実際の色と多少異なる場合がございます。



ご不明な点は必ずご入札前にご質問下さい。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ USA

Timberland

ウールチェックコート