『yezzy gap【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 23時 13分に出品され03月31日 23時 13分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 yezzy gap



カラー···ブルー





GAPとYEZZYのコラボダウンジャケットです。

3〜5回着用しました。

目立った傷や汚れはありませんが、着用に伴う若干の使用感はございます。



【ブランド】GAP

【カテゴリ】ダウンジャケット

【商品の状態】目立った傷や汚れなし

【サイズ】SS（XS）

【素材】表地: ナイロン100%、裏地: ポリエステル100%、中綿: ダウン90%、フェザー10%

【カラー】ブルー系（濃いめの青色）

【その他】自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: イージーギャップ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ yezzy

gap