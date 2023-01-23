『4-85超美品 スキャパ ダウンジャケット 40 フェザー混 カジュアル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 04分に出品され03月15日 23時 04分に終了予定です。即決価格は10,259円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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①肩幅 38cm



②袖丈 61cm



③身幅 47cm



④着丈 69cm



画像にない場合はタグ無し

（元々ない含む）となります。





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#平成レトロ



カラー...ベージュ



素材(表地)...ポリエステル



素材(詰め物)...フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: スキャパ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 4-85超美品 スキャパ ダウンジャケット 40 フェザー混 カジュアル