『極美品✨ バーバリー トレンチコート ライナー ノバチェック ハニーベージュ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 01時 18分に出品され04月17日 01時 18分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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また、ご希望価格などございましたら

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ご希望価格にてお取引させて頂きます。





以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪



○アイテム

Burberrys バーバリーズ Burberry バーバリー トレンチコート ライナー付き ベルト付き ノバチェック ロング丈 ベージュ 大きいサイズ レディース メンズ ユニセックス ロングコート スプリングコート アウター ホースロゴ ヴィンテージ ビンテージ vintage 90s Vintage 美品Aライン フレア



○サイズ

サイズ9AR（M~L相当）

肩幅48cm

身幅55cm

袖丈57cm

着丈106cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

使用感ほとんどなく未使用に近い状態です☺︎



○カラー

ハニーベージュ



○素材

コットン ウール ギャバジン



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品✨

バーバリー トレンチコート ライナー ノバチェック ハニーベージュ