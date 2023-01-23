『新品同様✨ lidnm リドム ステンカラー コート ロング ウール L 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 18時 59分に出品され04月01日 18時 59分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メンズ ロング コート ステンカラー チェスター ブラック オーバーシルエット



サイズL

着丈104

身幅59

肩幅52

袖丈57

実寸です。多少の誤差はご了承ください。



新品に近い美しいお品です✨



管理番号30002



◎配送について

簡易包装にてなるべく即日に発送致しますが仕事の都合で1〜2日程度かかる場合もあります。ご了承ください。



最小サイズにて梱包いたしますので小さく折りたたんでの発送になります。極力、形が崩れない様致しますが多少の折シワ等はご了承ください



◎購入元

正規ブランド店購入品、ブランドリユース店、大手リサイクルショップ、オークション等にて購入の正規鑑定済み商品ですので、安心してご購入ください(^^)



写真やコメントで状態はしっかり伝える様心掛けておりますが、あくまで中古品ということをご理解の上ご検討よろしくお願い致します。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: リドム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品同様✨ lidnm

リドム ステンカラー コート ロング ウール L

黒