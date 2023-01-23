『RINGJACKET リングヂャケット ネイビー アルパカ混 チェスター コート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月19日 19時 13分に出品され05月19日 19時 13分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

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RING JACKET リングヂャケット ウール アルパカ混 ネイビー チェスター テーラード コート 446 様々なジャケットに BEAMS ビームス取扱い



サイズ…46



素材

表地…ウール85% アルパカ15%

裏地…キュプラ100%

袖裏…キュプラ100%



参考上代…約180,000yen



仕立て

段返し３Ｂ・AMFダブルステッチ・背抜き裏地・胸バルカポケット

両玉縁フラップ付き腰ポケット・センターベント

袖ボタン４つ平置き開き見せ



詳細サイズ

肩幅…44cm 身幅…52cm ウエスト…47cm 袖丈…63.5cm 着丈…86cm

※詳細サイズは平置きでの素人採寸です。

多少の誤差はご容赦下さい



様々な雑誌やSNS等で常に取り上げられているリングヂャケット

最近では国外からの評価も高く、

日本が誇れるファクトリーブランドではないでしょうか



ベーシックなネイビーチェスターコートですが、

アルパカ混の非常に柔らかな生地を使い

上品な印象に仕上がっております



襟にはAMFステッチがダブルで入っているなど

細部まで拘りが詰まった一着です



若干の使用感がございますが、

目立つダメージ等は無く、状態は良いと思います。

状態の詳細は商品画像をご確認ください



配送の方法に選択肢がございませんので

「未定」と記載しておりますが、

発送は佐川急便の元払い（送料出品者負担）でございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: リングジャケット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ RINGJACKET

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