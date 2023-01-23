『hikko様専用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 13時 11分に出品され04月19日 13時 11分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古品を購入しております。

家と外イベントで2度着用致しました。



costomo製 Lサイズ コスプレ衣装



内容

・ジャケット

・シャツ

・ズボン

・ベルト類

・手袋

・アクセサリー等

・シューズ (24)



状態

破損あり

※2枚目の写真より刀を収納するところが破損しております。



シューズは消臭スプレー・拭きあげた上で梱包致します。



値下げ⭕️

即購入⭕️



神経質な方は購入をお控えくださいませᐡ ̳ᴗ ̫ ᴗ ̳ᐡ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ hikko様専用