『HERNO ヘルノ Aラインコンビダウンコート サイズ44【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 00時 36分に出品され04月08日 00時 36分に終了予定です。即決価格は15,973円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERNO ヘルノ

Aライン コンビダウンコート



着用は数回です。



2023年12月にクリーニング済です。

その後は一度も着用しておりません。



ウール部分に全体的に白い埃のような物が付いてしまっています。

粘着テープで取りましたが、完全には取りきれませんでした。

クリーニングでも取りきれませんでした。



金具部分に傷があります。



画像のご確認をお願いします。



折り畳んで発送します。



カラー···ブラック

サイズ…44



肩幅···40cm

身幅···44cm

袖丈···62cm

着丈···86cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ HERNO

ヘルノ Aラインコンビダウンコート サイズ44