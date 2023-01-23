『MUCHACHA ムチャチャ ダウン コート ジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 19時 45分に出品され04月17日 19時 45分に終了予定です。即決価格は11,111円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 あちゃちゅむ×ムチャチャのディズニーコラボ、白雪姫のダウンジャケットです(^^)コレクションで置いておきたいくらい可愛いのですが、もしお探しの方がいらっしゃればと思い出品しました。

XLは145cmくらいになると思いますが身幅の広いシルエットなので、小柄な方でしたら大人の方でも着用できるかと思います。



サイズ XL



着丈56cm

身幅44.5cm

多少の誤差はご理解ください



ポリエステル100%

中綿 ダウン70% フェザー30% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 150cm ブランド: アチャチュム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MUCHACHA

ムチャチャ ダウン コート ジャケット