『美品 SUPER HAKKA 春秋向けロングコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 21時 13分に出品され04月01日 21時 13分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧いただきありがとうございます。



【概要】

SUPER HAKKAのロングコートです。サイズは15号ですので、メルカリ上ではLLと表記させていただいております。

春秋のコートとしていいかと思います！



【状態】

3，4年ほど前に購入し一度のみ使用、その後はクリーニング→クローゼット保管のためほぼ未使用品とさせていただいております。

保管シワが映っておりますが、生地の破れ、糸のほつれはまったくないため比較的美品状態だと思います。



不明点ございましたら気軽にご質問ください。



カラー...グレー

着丈...ミドル

着丈...ロング

柄・デザイン...無地

季節感...秋、冬

季節感...春、秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: スーパーハッカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

SUPER

HAKKA

春秋向けロングコート