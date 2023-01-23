『Classical short trench coat【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 19時 06分に出品され03月11日 19時 06分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2-3回短時間のみ着用

ショート丈のトレンチコートです。

ひらひらのケープ、大きめの襟、フレアスリーブがとても可愛いです

系統を変えようと思い出品しましたが、途中で削除する場合がございます。ご了承ください。



Rちゃん着用

Acka whos who Chico など淡色コーデがお好きな方にもおすすめです！



カラー···ベージュ

着丈···ショート

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE カラー: オレンジ系/ブラウン系/ベージュ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Classical

short

trench

coat