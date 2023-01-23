『エルメス ツイリー カヴァリエ アン フォルム リボン 2024 秋冬【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 23時 48分に出品され03月23日 23時 48分に終了予定です。即決価格は16,000円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES 2024秋冬コレクション ツイリー

＜カヴァリエ・アン・フォルム＞リボン

新品 未使用

箱つき



最近頂きとても素敵なのですが

使う機会がないため出品します。



今回撮影のために初めて箱から出しました。



定価：36,300円



シルクツイル

絹 100%

様々な結び方ができるシルクのアクセサリー。いつものスタイルに個性豊かなアクセントを添えてくれます。



フランス製

デザイナー ジャンパオロ・パニ

サイズ：5x86.5cm

カラー：ベージュ / グレー / テラコッタ



カレ＜カヴァリエ・アン・フォルム＞より

そこにいるのは誰？円や四角、カレのモチーフに隠れているのはライダーでしょうか？ジャンパオロ・パニは、エミール・エルメス・コレクションに収蔵されている馬術をモチーフにしたリトグラフの連作にデザインのヒントを得ました。ナンシーの木版画から馬だけを抜き出し、幾何学型のスタンプを使ってライダーをキュビズムのようなシルエットに再構築しました。周りを取り囲んでいるのは、16世紀の動物誌に描かれていたヤシの木々です。ルネサンスとシュールレアリズムが出会うこのデッサンは、抽象絵画の時代の幕開けに捧げられた、グラフイカルで色鮮やかなオマージュなのです。



カラー···ベージュ

柄・デザイン···ドット



HERMES

hermes

エルメス

スカーフ

ツイリー

ブランド

馬

アクセサリー

バッグ

ヘア

2024

新作

秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス

ツイリー

カヴァリエ

アン

フォルム

リボン

2024

秋冬