『新品タグ付◇ Deuxieme Classe ケーブルニット マフラー ストール【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 01時 01分に出品され04月28日 01時 01分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



新品未使用タグ付◇【2021AW 】



Deuxieme Classe ドゥーズィエムクラス



EVERYDAY I LIKE エブリデイ アイライク



ケーブルニット マフラー ストール



定価 : ¥20,800



カラー : ブラック 黒



サイズ : 186cm × 19.5cm



新品未使用品になりますが個人保管になりますのでご理解いただきご購入をお願い致します。



＊＊以下サイトより＊＊＊



今年手に入れたいモダンなケーブルニットのスカーフ。



ありそうでない、ケーブルニットのスカーフはモダンなスタイルのアクセントに効くアイテム。



大小さまざまなオリジナルのケーブル柄が雰囲気よく顔周りを印象付けます。



１つは定番で持っていたいブラックカラー

ケーブル編みボリューム感が可愛いくてシンプルで使いやすく、この冬重宝するアイテムです！





MM6 エムエムシックス

メゾンマルジェラ

コムデギャルソン

sacai サカイ

MARNI マルニ

アニヤハインドマーチ

TOMORROWLAND トゥモローランド

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Deuxieme class ドゥーズィエムクラス

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UNIQLO ユニクロ GU ZARA H&M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ドゥーズィエムクラス

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