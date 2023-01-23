『新品未開封 サントリー 山崎蒸溜所限定ウイスキー 3本 180ml・オマケ付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 12時 35分に出品され04月20日 12時 35分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今回【新品未開封 サントリー 山崎蒸溜所限定ウイスキー 3本 180ml・オマケ付き 】

をご覧いただき、誠にありがとうございます！



※バラ売り、お値下げ、不可になります。



・4/27発売、山崎蒸溜所 新・限定ウイスキー スパニッシュオーク樽 スモーキー原酒 シングルモルトウイスキー 180ml・3本になります。



・3本とも山崎蒸溜所にて購入しました。



・専用箱付きです



・エアーマット（プチプチ）梱包してダンボール箱にて発送します。



・オマケ4点

・山崎蒸溜所手さげビニール袋1枚

(梱包時に折れ目がつきますので、ご了承下さい)

・山崎蒸溜所テイスティングメニューカード1枚

・山崎蒸溜所パンフレット 1冊

・山崎蒸溜所工場見学来場者ステッカー 1枚

(ストラップからの出し入れがあるので、多少のヨレなどはご容赦ください)

・即購入OKです。



・すり替え防止のため、返品不可です。

(製造Noは梱包時に、こちらで記録しています。)



土日・祝日は発送していません・手渡し不可。

発送地は愛知県となります。

発送はらくらくメルカリ便(ヤマト運輸)です。



年末年始・GW・お盆休などの発送スケジュールはプロフィールに記載いたしますので、ご確認ください（お休みの場合は商品の発送はいたしません）



・山崎蒸留所

・山崎ウイスキー

・ウイスキー山崎

・サントリー山崎

・サントリー



蒸留所・銘柄···山崎



一本あたりの容量···180ml



総数···3本



種類···山崎 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サントリー