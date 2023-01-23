『松本孝弘シングルモルトウイスキー Waltz in Blue 青の円舞曲【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月09日 15時 33分に出品され05月09日 15時 33分に終了予定です。即決価格は77,280円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Bz 松本孝弘 監修 シングルモルトウイスキー『Waltz In Blue 青の円舞曲 7年 』 です。



ウイスキー、シリアルナンバー入りピックタグは、新品・未使用・未開封です。

(商品状態の確認・撮影のため１度だけ開封)



ウイスキー、シリアルナンバー入りピックタグ、元箱など付属品は全て揃っております。



※神経質・潔癖症の方はご遠慮ください。

※すり替え防止のため、返品交換・郵便事故等によるキャンセルは一切対応しません。



【シングルカスクオロロソ 7年

「Waltz in Blue 青の円舞曲」の特徴】

Waltz in Blueは、7年熟成のシングルモルトウイスキーです。ウィスキーは年を重ねるごとに価値が上がり、豊かな香りと深い味わいが増すと言われております。



【パッケージデザイン】

青色のパッケージは、視覚的に印象的で、贈り物にも最適です。ウイスキーのボトルも美しいデザインで、コレクションとしても価値があります。



【付属品】

青いピックが付属しており、ウイスキーを楽しむ際のアクセサリーとしても活用できます。



- ブランド: Waltz in Blue

- 種類: シングルモルトウイスキー

- 年数: 7年

- パッケージ: 青色の箱

- 付属品: 青いピック

- 容量: 750ml 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 新品、未使用