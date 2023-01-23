『A BATHING APE ダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 04時 37分に出品され04月27日 04時 37分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック



☆A BATHING APEのダウンジャケットです



☆派手なデザインの多いA BATHING APEですが、シンプルなワンポイントのデザインでめちゃくちゃカッコいいです。



☆ZOZOTOWNにて購入しました。



☆サイズは希少な2XLです。

身体大きい方、オーバーサイズで着たい方いかがでしょうか？

※ 身幅/67 肩幅/60 着丈71

素人寸法ですので、多少の誤差はご了承

下さい



☆2020年購入のものです。多少の使用感はありますが大切に着用していたので、写真の通り綺麗な状態だと思います。今からの季節まだまだ活躍できると思います。写真にてご確認下さい。



#ABATHINGAPE

#ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: アベイシングエイプ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ A

BATHING

APE

ダウンジャケット