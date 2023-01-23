『HUGO BOSS ヒューゴボス 千鳥チェック チェスターコート ジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 14時 37分に出品され03月19日 14時 37分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 千鳥 チェック ベルト ロングジャケット コート ジャケット XLサイズ



●サイズ



肩幅:約44cm



身幅:約53cm



袖丈:約59cm



着丈:約88cm



●素材

ポリエステル 羊毛

レーヨン ナイロン ポリウレタン



●お色味

グレー





●状態



全体的に綺麗な状態です。

(あくまでも中古品になりますので古着、ビンテージ等にご理解のある方のみご購入お願いいたします。)





●ブランド

コムデギャルソン

コムデギャルソンシャツ

コムデギャルソン シャツ

comme des Garcons SHIRT

CommedesgarconsSHIRT 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヒューゴボス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HUGO

BOSS

ヒューゴボス 千鳥チェック チェスターコート ジャケット