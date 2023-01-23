『Timberland ナイロンジャケット 青/黒 マウンテンパーカー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 24分に出品され03月26日 00時 24分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品です。



【ブランドの信頼性】

Timberlandは高品質なアウトドアウェアで知られています。このジャケットは、耐久性があり、長持ちする素材で作られています。



【スタイリッシュなデザイン】

青、黒、のカラーブロックデザインが特徴で、カジュアルなスタイルにぴったりです。フード付きで、機能性も兼ね備えています。



【アウトドアに最適】

ナイロン素材は防風性があり、アクティブなライフスタイルに適しています。ハイキングや日常使いにも最適です。



- ブランド: Timberland

- 色: 青/黒/

- デザイン: フード付き

- ロゴ: Timberlandロゴ

- 素材: ナイロン



ご覧いただきありがとうございます。

カラー···ブルー

カラー···ブラック

身幅···67cm

袖丈···68cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ティンバーランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Timberland

ナイロンジャケット

青/黒 マウンテンパーカー