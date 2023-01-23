『BOTTEGA VENETA ウール カシミヤ コート 44【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 01時 46分に出品され04月29日 01時 46分に終了予定です。即決価格は42,780円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BOTTEGA VENETA ウール カシミヤ コート 44



＜商品説明＞



BOTTEGA VENETA ボッテガ ヴェネタ New Bottega ニューボッテガ Daniel Lee 2019AW LOOK13 ウール×カシミヤ メランジェ ブレンド コート ジャケットです。



三角形モチーフをシグネチャーとするDaniel Lee（ダニエル・リー）によるBottega Veneta（ボッテガ・ヴェネタ）。

最近BURBERRYのチーフクリエイティブオフィサーにも就任し、エレガントなディティール作りに長けたダニエル・リーのボッテガ時代の初期のアイテムで大変貴重だと思います。



トラディショナルなポケットチーフをアレンジした、トライアングルのインサートが施されたウェルトポケットがポイントです。



シャープなカッティング、サイドはロングスリット、比翼ダブルブレストスタイルのニューテーラリングは着る瞬間にこれまでにない高揚感を覚えます。ボタンも留める事が可能です。



私自身新品の状態で譲り受けての出品です。

（株）ボッテガ・ヴェネタジャパンの内タグ付きの国内正規店購入の正規品です。

肩が大きいデザインですので、44サイズは大半の方にマッチするサイジングだと思います。

お好きな方はこの機会に是非。

肩には大きめのパッドが入っていて、肩が立つモードなデザインとなっていますので、好みは分かれると思います。ご注意下さい。



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などがお好きな方にもおすすめです。



＜色＞ BLACK ブラック



＜素材＞ 50% WOOL, 50% CASHMERE



＜サイズ＞ 44



＜実寸＞（平置きにて外寸を測定しています。若干の誤差が生じてしまう場合がございます。）



肩幅:約48cm

身幅:約46cm

着丈:約90cm

袖丈:約65cm



＜商品状態＞

新古品、未使用品です。タグ付きのままです。（展示、試着のみ、タグ等付属品あり） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ボッテガヴェネタ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BOTTEGA

VENETA



ウール

カシミヤ

コート

44