『AURALEE（オーラリー） ステンカラーコートサイズ4【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 15時 41分に出品され04月09日 15時 41分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 AURALEE (A8AC01LW)

LIGHT WOOL MOHAIR SOUTIEN COLLAR COAT



洋服の系統が変わったため出品します。

古着屋で購入したので正確な販売時期は分かりませんが、Googleで調べた限りだと2018年モデルで定価80,000円程だと思います。

色味はブラウンで高級感、光沢感があり、春秋はもちろん、真冬はインナーにニットや薄手のダウンを着れば十分過ごせます。



裾の部分と襟の部分に少し傷がありますが、目立つ場所ではないのでまだまだ着ていただけるかと思います。

あくまで中古品であるため神経質過ぎる方のご購入はお控えください。



サイズ:4

着丈:118cm

身幅:60cm

裾幅:71cm

裄丈:88cm



付属品:ベルト、ボタン、生地



素材:ウール、モヘヤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AURALEE（オーラリー）

ステンカラーコートサイズ4