『バレンシアガメンズＰコ-ト黒美品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 04時 07分に出品され03月29日 04時 07分に終了予定です。即決価格は50,508円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 阪急メンズ館で購入して一度試着したレベルですので綺麗な美品ですのでよろしくお願いします。サイズ表示は46に成ります。素材はウ−ル80ポリ20パーセントです。ハンガ-と収納袋もお付け致しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バレンシアガメンズＰコ-ト黒美品