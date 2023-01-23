『BTS PROOF サノク エムカ テテトレカ 家族写真 リップ ハンドクリーム【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 10時 30分に出品され03月31日 10時 30分に終了予定です。即決価格は33,352円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BTS PROOF サノク エムカ テテランダムトレカ ラキドロ MCountdown 家族写真トレカ リップ ハンドクリームセットでございます。



画像に写っている商品のみとなります。



- 中身確認のためリップとハンドクリームの袋は開封しました。開封時シールの所が破れてしまいましたので写真にてご確認ください。中身のリップとハンドクリームは未使用品のままでお送りします。



-上段の全員のPROOFのポストカード、クッキーはあくまでもサービス品としてお付けする物でございます。PROOFのポストカードの後ろにスレ、傷などがございますのでご了承ください。



-バラ売り、値下げはできません。



-即購入OK



-新品未使用品でもらってからすぐ閉まって保管しましたが、写真では写らない初期からの傷や擦れなどがある可能性があります。お気にされる方、完璧を求める方は購入をお控え下さい。



宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 目立った傷や汚れなし